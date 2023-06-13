رئيسة البرلمان الأوروبي: برلسكوني ترك بصماته ولن ننساه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: “نحن هنا اليوم لإبداء الحزن على الرجل” سيلفيو برلسكوني، الذي “ترك بصماته ولن يُنسى”.

وفي تصريحات على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الثلاثاء، أضافت ميتسولا، أن “جنازة رسمية ستقام يوم غد وسيعلن يوم حداد وطني في إيطاليا”. كما “سيرفع العلم الإيطالي أيضاً إلى نصف الصارية أمام مقر البرلمان الأوروبي”.

وذكرت عضو كتلة حزب الشعب الأوروبي (الذي ينتمي إليه حزب برلسكوني)، والذي قضى نحبه أمس في ميلانو عن عمر يناهز 86 عامًا، “كان مناضلاً أسس وقاد تيار يمين الوسط في إيطاليا”. وأردفت: “كان أباً، رجل أعمال، برلمانياً أوروبياً، رئيس وزراء، عضو مجلس الشيوخ وبطل السياسة لأجيال”.

وأشارت رئيسة البرلمان الأوروبي، إلى أن برلسكوني “ساهم في مراحل حاسمة من تاريخ أوروبا والجمهورية الإيطالية”. واختتمت بالقول إنه “لم يكن بعيدًا عن الجدل أبدًا حتى في هذا المحفل، لكن جميع الأصدقاء المجتمعين هنا اليوم يتذكرونه لكرمه وشجاعته وكاريزمته”.