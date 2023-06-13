البابا: الفقر نهر يبدو أنه يغمرنا فكفانا لامبالاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رأى البابا فرنسيس، أن “الفقر يبدو كنهر يغمرنا”، فـ”كفانا لامبالاة”، إزاء الآخرين.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد صدرت ظهر الثلاثاء، رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي السّابع للفقراء تحت عنوان “لا تُحَوِّلْ وَجهَكَ عن فَقيرٍ”، والذي يُحتفل به في التاسع عشر من شهر تشرين الثّاني/نوفمبر المقبل.

وكتب البابا: “يَبلغنا اليوم العالمي للفقراء، العلامة الخصبة لرحمة الآب، للمرّة السّابعة لكي يعضد مسيرة جماعاتنا. إنّه موعد بدأت الكنيسة تجذِّره تدريجيًا في عملها الرّعوي، لكي تكتشف أكثر فأكثر محتوى الإنجيل الرّئيسيّ. نحن ملتزمون يوميًّا باستقبال الفقراء، ولكنَّ هذا لا يكفي”.

وأردف: “إنَّ نهر الفقر يجتاز مدننا ويصبح كبيرًا لدرجة أنّه يفيض؛ ويبدو أنّ هذا النّهر يغمرنا، فيما تعلو وتشتدّ صرخة الإخوة والأخوات الذين يطلبون المساعدة والدّعم والتّضامن”. لذلك “وفي الأحد الذي يسبق عيد يسوع المسيح ملك الكون، نجتمع حول مائدته لكي ننال منه مجدّدًا العطيّة والالتزام لكي نعيش الفقر ونخدم الفقراء”.

واسترسل البابا: “باختصار، عندما نكون أمام شخص فقير، لا يمكننا أن نحوّل نظرنا بعيدًا عنه، لأنّنا بذلك سنمنع أنفسنا من أن نلتقي بوجه الرّبّ يسوع. ولنلاحظ جيّدًا هذه العبارة “عن فقيرٍ” أي عن كلّ فقير. كلّ شخص هو قريبنا. لا يهمّ لون البشرة، والحالة الاجتماعيّة، ومن أين هو… إن كنتُ فقيرًا، يمكنني أن أتعرّف على من هو الأخ الذي يحتاج إليَّ حقًّا. نحن مدعوّون لكي نلتقي بكلّ فقير وبجميع أشكال الفقر، ولكي نتخلّى عن اللامبالاة والأعذار المبتذلة التي نقدمها لرفاهيّتنا الوهميّة”.

ونوه فرنسيس، بـ”أننا نعيش مرحلة تاريخيّة لا تعزَّز الاهتمام بالأشخاص الأشد فقرًا. وصوت نداء الرّفاهية يرتفع ويزداد، فيما نُسكِت أصوات الذين يعيشون في الفَقر. كما نميل إلى إهمال كلّ ما لا يدخل ضمن نماذج الحياة المخصّصة للأجيال الشّابّة، وهي الأكثر هشاشة أمام التّغيّر الثّقافي القائم. فنتجاهل كل ما هو غير سار ويسبب الألم، فيما نُعلّي الصفات الجسدية كما لو كانت الهدف الأساسي في الحياة. ويسيطر الواقع الافتراضي على الحياة الواقعيّة، ويزداد الخلط بين العالمَين بسهولة”.

وأشار البابا إلى أن “الفقراء يصبحون صورًا يمكن أن تحرك المشاعر لبضع لحظات، ولكن عندما نلتقي بهم شخصيًّا في الطّريق، يَغلِب علينا عندها الانزعاج والتَّهميش. والسُّرعة، رفيقة حياتنا اليوميّة، تمنعنا من أن نتوقّف ونساعد الآخر ونعتني به. إنَّ مَثَل السّامري الصالح ليس رواية من الماضي، بل هو مَثَلٌ يسائل حاضر كلَّ فرد منا. من السّهل أن نفوّض الآخرين، كما أنها بادرة سخيّة أن نعطِيَ المال لكي يقوم آخرون بأعمال المحبّة، لكن الالتزام الشخصي دعوة كلّ مسيحيّ”.

وتابع بيرغوليو، “مرّة أخرى، للأسف، علينا أن نلاحظ أشكالًا جديدة من الفَقر تُضاف إلى تلك التي ذكرناها من قبل. أفكّر بشكل خاصّ بالشّعوب التي تعيش في أماكن الحرب، ولاسيما بالأطفال المحرومين من حاضر هادئ ومستقبل كريم. لا يمكن لأحد أن يعتاد أبدًا على هذه الحالة. لنحافظ على جميع الجهود حيّة لكي يتثبّت السلام كعطيّةً من الرّبّ القائم من بين الأموات وثمرةً للالتزام في سبيل العدالة والحوار”.

وتابع: “كما لا يمكنني أن أنسى المضاربات الماليّة التي أدّت، في قطاعات مختلفة، إلى ارتفاع مأساويّ للأسعار زاد فقر عائلات كثيرة. فتنفذ أجورها بسرعة، وتُجبر على حرمان يهدّد كرامة كلّ شخص”. واختتم البابا بالقول: “إن كانت هناك أسر عليها الاختيار بين الطّعام للاغتذاء والأدوية للعلاج، فهذا يعني أنّ علينا أن نُعلي أصوات كل من يؤيد الحق في كلا الخيرين باسم كرامة الإنسان”.