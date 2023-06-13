إيطاليا: زيادة كلفة العمل في الربع الأول للعام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن ازدياد كلفة قطاع العمل في الربع الأول من عام 2023.

ولفت المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الثلاثاء، إلى أن “في الربع الأول للعام الجاري، زادت مدخلات العمالة، مقاسة بساعات العمل، بنسبة 1.3٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 3.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022″، مبيناً أن في الفترة نفسها، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.6٪ على أساس دوري وارتفع بنسبة 1.9٪ من حيث الاتجاه”.

ووفقًا لـ(إستات)، فإن “الزيادة في تكلفة قطاع العمل لكل وحدة عمل/موظف (AWU) كانت كبيرة، لتبلغ قيماً من بين الأعلى المسجلة تاريخياً: على الأجل القصير بلغ النمو 1.8٪، نتيجة لزيادة الأجور بـ1.2٪ وإلى حد أكبر، استقطاعات الضمان الاجتماعي بـ3٪”، وكذلك “الميل للنمو الأكثر وضوحا (بنسبة 3.9٪)، يرجع إلى مكوِّن المكافآت (3.4٪)، وأكثر منه، إلى استقطاعات الضمان الاجتماعي بنسبة 5.4٪”.

وخلص التقرير الإحصائي، إلى القول، إنه “بالتوازي مع زيادة الاستقطاعات، هناك زيادة في العلاوات المفردة، يتضح أثرها بشكل خاص في مجال الخدمات، إذ ترتبط زيادة استقطاعات الضمان الاجتماعي وتدخلات الإعفاء الضريبي المنفذة خلال عامي 2021 و2022”.