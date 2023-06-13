برلماني أوروبي: رحيل برلسكوني يترك فراغاً كبيراً فينا جميعاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قال برلماني أوروبي، إن رحيل زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني “يترك فراغاً كبيراً فينا جميعاً. أفكارنا وصلواتنا اليوم مع عائلته وأحبائه”.

وأضاف زعيم كتلة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، في تصريحات من ستراسبورغ الثلاثاء، “أصدقائنا الأعزاء، أسرة حزبنا بأكملها معكم في هذه اللحظة”، مذكّراً بأن “مساء الأربعاء الماضي، أتيحت لي الفرصة لإجراء مكالمة هاتفية أخيرة معه (برلسكوني): كنت في روما وحوّل لي أنطونيو تاياني هاتفه المحمول، مخبراً إياي بأنه ربما يكون آخر اتصال به، من قبل صديق أوروبي”.

وقال زعيم كتلة الحزب في البرلمان الأوروبي ورئيسه، إنه في تلك المكالمة الهاتفية، “كان سيلفيو ضعيفًا حقاً، لكنه دعم إيطاليا القوية، تاركاً إياها بأيدي الحزب الشعبي وحزب (فورتسا إيتاليا) الأمينة، وكذلك بوضع مستقر على المستوى الأوروبي”. واختتم بالقول إن “سيلفيو برلسكوني كان أوروبيًا حقيقيًا، حارب دائمًا من أجل تعزيز الاتحاد الأوروبي”.