وزير إيطالي سابق: ما أزال في صدمة لرحيل برلسكوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي سابق: “ما أزال في حالة صدمة”، إثر رحيل سيلفيو برلسكوني، فـ”رجل استثنائي من جميع النواحي كهذا، بلغ بي الأمر أنني اعتبرته خالداً”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، أعرب المحامي والصديق القديم لبرلسكوني، تشيزاري بريفتي (89 عاماً)، عن أنه لا يدرك أنه فقد “صديقه” سيلفيو.

وقال عضو البرلمان السابق من حزب (فورتسا إيتاليا) ووزير الدفاع في حكومة برلسكوني الأولى، إن هذا الأخير يُعتبر “بطلًا مطلقًا، في جميع المجالات، قادر على التعامل مع أي مشكلة، مستعد دائماً، قادر على دراسة وإتقان أي شيء في وقت قصير”، وأشاد بـ”قدرته على الذهاب دائمًا إلى لب المشكلة”. كان “عقلًا ديناميكيًا دائمًا، قادرًا على استيعاب فحوى الأمور”.

وتحدث بريفيتي بشكل خاص عن مستقبل حزب (فورتسا إيتاليا)، الذي أسسه برلسكوني عام 94، قائلاً: “تسألني عما إذا كان الحزب قد انتهى بدون سيلفيو؟ آمل أن يستمر، حتى لو كان من الصعب إيجاد بديل لشخص غير عادي مثله”. وأردف: “لا أعلم ما سيحدث فهناك أشخاص قادرون في الحزب، هناك بالتأكيد احتمال أن يستمر تاياني بحمل راية الحزب”، مؤكداً أنه “الشخص المناسب في هذه اللحظة”.

واستدرك: “لكن هذا لا يكفي: فالأحزاب بحاجة إلى سياسة محددة، واستراتيجية، وفي هذا المجال، كان برلسكوني لا يعوض حقاً”. وأعرب عن “الأمل بأن تترك الحقبة التي ميزها برلسكوني، آثارًا لا تمحى ومفيدة للبلد”، واختتم مشيراً إلى أنه: “بعد ذلك سيعتمد الأمر على عوامل عديدة، وبالتأكيد، أكرر أن الفراغ الذي تركه سيلفيو لا يزال غير قابل للملء”.