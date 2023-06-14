منظمة إنسانية: وصول 23 مهاجراً كانوا تائهين في عرض البحر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن المهاجرين الـ23 الذين أطلق مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، نداء استغاثة يوم السبت الماضي لأجلهم أثناء هيامهم في المياه الدولية، وصلوا الأربعاء إلى ميناء أوغوستا، التابع لمحافظة سيراكوزا الصقلية.

وقال المشروع الإنساني الذي طلب مساعدة فورية، لمهاجرين، إن “محرك قاربهم تعطل عن العمل وكان من بينهم خمسة مرضى”. وبعد ذلك، “تم رصد القارب من السماء بواسطة طائرة منظمة (سي ووتش) الإنسانية”، والتي قالت إن “السلطات المالطية طلبت من السفن التجارية في المنطقة عدم التدخل”.

وشجبت المنظمة غير الحكومية، حقيقة أن “هناك اناساً يوشكون على الغرق بينما لا يكتفي الاتحاد الأوروبي بعدم إنقاذهم وحسب، بل يمنعه بفاعلية أيضاً”. واختتمت بالقول: “إننا نشعر بارتياح شديد لأن المهاجرين قد تم إنقاذهم، لكننا لن نقبل أبدًا بإنكار المساعدة من السلطات المبلَّغة بحالة الطوارئ، والتي عرضت أرواحاً للخطر”.