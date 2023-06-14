إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 8٪ في الربع الأول للعام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت احصائية أجريت في إيطاليا، عن أن الربع الأول لعام 2023، شهد ارتفاع معدل التوظيف إلى نسبة 60.9٪ (بزيادة 0.3 نقطة مئوية)، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.0٪ (بـ0.1 نقطة)، وكذلك تقلص معدل خمول الشباب بين سن 15 و64 عاماً إلى 33.7٪”، أي بـ0.4 نقطة مئوية.

وأشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الثلاثاء، إلى أن “البيانات المؤقتة لشهر نيسان/أبريل الماضي تشير، مقارنة بالشهر السابق، إلى نمو إضافي في عديد الموظفين بـ48 ألفاً، وبنسبة 0.2٪، إلى جانب تراجع عدد العاطلين عن العمل بمجموع 14 ألفًا، وبـ0.7٪، وغير النشطين بـ25 ألفًا، (0.2٪)، مما يؤدي إلى زيادة معدل التشغيل بحاصل 0.1 نقطة، وانخفاض معدلات البطالة وعدم النشاط بـ0.1 نقطة في الحالتين”.

ووفقًا لـ(إستات)، فإن “هناك 513 ألف عامل إضافي سنويًا تم تسجيلهم في الربع الأول لعام 2023″، مفيداً بأن “في الربع الأول للعام الجاري، زاد عدد العاملين بمقدار 104 آلاف مقارنة بالربع الرابع لعام 2022 (بزيادة 0.4٪)”.

وأوضح المعهد الإحصائي، أن “الزيادة تشمل الموظفين الدائمين بمجموع 92 ألفاً، وبنسبة 0.6٪، والعاملين لحسابهم الخاص بـ27 ألفًا، (0.5٪)، بينما انخفض عدد الموظفين المؤقتين بشكل طفيف (15 ألفًا، 0.5٪)، في ثلاثة أشهر”، واختتم مبيناً أن “نمو عدد العاطلين عن العمل (23 ألف، 1.2٪ في ثلاثة أشهر) يرتبط بانخفاض عدد غير النشطين من الفئة العمرية بين 15 و64 عامًا (150 ألفاً، بنسبة 1.2٪)”.