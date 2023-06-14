ميلوني: برلسكوني حال دون تولي الشيوعيين الجدد السلطة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الرئيس الراحل لحزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، حال دون تولي الشيوعيين الجدد السلطة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وكتبت ميلوني في رسالة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية في يوم التشييع الرسمي لبرلسكوني في ميلانو، “إن التعاطف الطبيعي الذي شعر به إيطاليون عديدون تجاه برلسكوني مستمد من كونه واحدًا منهم، شخصًا نجح في حياته دون أن ينتمي إلى تلك العوالم الحصرية التي يتعذر الوصول إليها والتي تتميز بها العائلات الإيطالية ذات النفوذ التاريخي”.

وذكّرت رئيسة الحكومة، بأن “برلسكوني كان الأول في تاريخنا الجمهوري الذي أصبح رئيسًا للوزراء بعد أن رسخ نفسه في القطاع الخاص. رجل أعمال زاول السياسة وكسر نمطًا غدا راسخاً في إيطاليا الآن”.

واسترسلت: “لقد تحولت مسيرته في الأخبار إلى تاريخ لأنه، عند مرحلة معينة، تحول أسلوبه في الحياة الخاصة إلى نقطة تحول عامة، رد فعل على المثال الذي كان يتبّعه التاريخ الإيطالي بعد سقوط جدار برلين، إذ منع برلسكوني الشيوعيين الجدد من تولي السلطة في إيطاليا بعد بضع سنوات من انهيار الاتحاد السوفييتي، والذي خط نهاية الشيوعية في أوروبا”.

وأشارت ميلوني إلى أنها “مفارقة تاريخية تجنبها قراره تأسيس حزب (فورتسا إيتاليا) وتحقيق فدرالية القوى السياسية لتيارات اليمين، يمين الوسط وحركة رابطة الشمال. هذا هو الخطأ الكبير الذي لم يغفره اليسار له أبداً. لقد أدى ولوجه إلى ساحة السياسة إلى تسريع عمليات التحول التي كانت جارية بالفعل يمينًا ويسارًا”. واختتمت بالقول إن “برلسكوني امتلك التوقيت المناسب واغتنم اليمين اللحظة المواتية”.