سياسية إيطالية: الحكومة تعرّض البلاد لخطر الانقسام بالحداد الوطني على برلسكوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت سياسية إيطالية، أن “مراسيم التشييع الرسمي والحداد الوطني المعلن على رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، يأتيان استنادا لقرار حكومي”.

وقالت البرلمانية السابقة من الحزب الديمقراطي، روزي بيندي في تصريحات متلفزة الأربعاء: لذلك فإن “الحكومة هي التي جازفت بجعل سيلفيو برلسكوني سبباً للانقسام، لأنها هي التي تستخدمه بطريقة أو بأخرى”.

واستدركت بيندي مضيفة، أنه “لا إزاء الموت وحسب، بل في ظل مرض سيلفيو برلسكوني، وإصابته بأمراض عديدة، شعرت بتعاطف صادق معه”. واختتمت بالقول إن “الألم والموت يجعلنا جميعًا سواسية حقاً، حتى أمام المعارضين السياسيين”.