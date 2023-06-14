إيطاليا: وصول 118 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن 118 مهاجراً وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “رجال الشرطة المالية اعترضوا زورقا كان على متنه 11 مهاجراً تونسياً من بينهم امرأة واحدة”، مبينةً أنه “بعد نقل المهاجرين على متن زورق الدورية، ترك قاربهم يبحر على غير هدى”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “من ناحية أخرى، تعقب رجال الشرطة المالية 107 مهاجرين كانوا يبحرون في المياه قبالة الجزيرة الصقلية، من بينهم 5 نساء”، مشيرةً الى أنه “بعد إنزالهم على رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا) أخضعوا لعملية فرز صحية أولية ثم اقتيدوا إلى نقطة إمبرياكولا الساخنة، التي يوجد فيها حاليًا 263 ضيفًا”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “يوم أمس شهد وصول 149 شخصاً إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، بينهم 14 امرأة و36 قاصراً، من بينهم طفل حديث الولادة أيضاً”.