إيطاليا: عودة الدخل الأسري للنمو بعد الجائحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن دخل الأسر في البلاد قد عاد مرة أخرى إلى النمو بعد انتهاء فترة وباء كوفيد 19.

وأكد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير صدر الأربعاء، حول الظروف المعيشية ودخل الأسرة لسنتي 2021 و2022، أن “في عام 2021، أظهرت المعطيات أن الأسر الإيطالية جنت دخلاً سنوياً صافياً بمتوسط ​​33,798 يورو، أو 2817 يورو شهريًا”.

وذكر التقرير الاقتصادي، أن “في العام الثاني لانتشار وباء كوفيد 19، مع الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، عاد دخل الأسرة إلى النمو مقارنة بالعام الأول لحالة الطوارئ الصحية من حيث القيمة الاسمية بنسبة 3٪ والقيمة الحقيقية بـ1٪”.

وأشار تقرير المعهد الاحصائي إلى أن “الدخل المكافئ، نما بشكل ملحوظ بقيمته الحقيقية بنسبة 3٪”، وأن ذلك “يرجع أيضاً إلى الانخفاض الكبير بمتوسط ​​حجم العائلات”، إذ “شمل الدخل في هذه الحالة، بعض العناصر التي لم يتم أخذها بالاعتبار في الإجراءات المنسقة على المستوى الأوروبي، كقسائم الوجبات، المخصصات الإضافية غير النقدية”، باستثناء سيارة الشركة، التي تم تضمينها في الإجراء الأوروبي أيضاً، “وكذلك عناصر الاستهلاك الذاتي”، أي البضائع التي تنتجها الأسرة وتستهلكها.

وأوضح التقرير أنه “مقارنة بالعام السابق، ففي عام 2021 انخفض متوسط ​​دخل الأسرة بالقيمة الحقيقية (باستثناء الإيجارات مع أخذ متوسط ​​التغير السنوي للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك الذي يساوي 1.9٪ بنظر الاعتبار)، وذلك في الجنوب فقط بنسبة 1.7٪”، بينما “نما بشكل ملحوظ في الشمال الشرقي (بـ3.3٪) وفي الشمال الغربي (2.5٪)”، إلا أنه “بقي دون تغيير جوهري في مناطق وسط البلاد”.