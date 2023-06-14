القمة الأوروبية نهاية الشهر ستقف على “الوضع” بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ-أشار نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش إلى أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سيستعرضون في قمتهم المقررة في نهاية الشهر الجاري “الوضع على الأرض” في أوكرانيا، و”الدعم متعدد الأوجه الذي لا يتزعزع” للسلطات في كييف.

وقال سيفكوفيتش لأعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة بستراسبورغ، إن القمة ستناقش أيضا “دعم صيغة السلام الأوكرانية والعقوبات و(مراقبة) تنفيذها والأصول الروسية المجمدة”، فضلا عن توسع الاتحاد الأوروبي ومسألة انضمام أوكرانيا “على أساس تقرير المفوضية”، الذي سيقدم إلى مجلس الشؤون العامة في 21-22 من الشهر الجاري.

وفيما يختص بالجانب الاقتصادي، أفاد سيفكوفيتش بأن المفوضية ستقدم الأسبوع المقبل وثيقة حول الأمن الاقتصادي الأوروبي، والذي “سيساعد في توجيه مناقشات القادة بما يتماشى مع مخرجات المجلس الأوروبي الاخير في آذار/مارس” الماضي. وسيطلع الجهاز التنفيذي الأوروبي القادة على التقدم المحرز بشأن مبادرة تعزيز القدرة التنافسية “بما في ذلك المناقشة مع الولايات المتحدة حول آثار قانون خفض التضخم (IRA)”، مشيرا إلى أن “سلسلة من المقترحات الملموسة لتعزيز السوق الموحدة والقدرة التنافسية لصناعاتنا” سيتم طرحها على الطاولة.