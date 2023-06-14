المساواة بين الجنسين محور قمة مجموعة العشرين النسائية بالهند غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي ـ تنطلق يوم غد الخميس في الهند قمة (W20) وهي الكتلة الرسمية ضمن مجموعة العشرين المعنية بموضوع المساواة بين الجنسين.

وقال وفد (W20) الإيطالي في مذكرة الأربعاء، إنه “خلال الأعمال التي ستختتم يوم الجمعة المقبل، ستجري المناقشات بين وفود الدول الصناعية التسع عشرة، والتي ستصوغ مع وفد الاتحاد الأوروبي، الوثيقة التي يتم تسليمها لاحقاً إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لعرضها في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل”.

وقال أعضاء الوفد، إنهم سيشاركون “بالعمل المنسق من قبل الوفد الهندي، والذي سيجري في مدينة ماهاباليبورام، بولاية تاميل نادو في جنوب شرق الهند”، وأوضح أن “الأعمال التي ستتمحور القمة حولها، هي ريادة الأعمال النسائية، التغيّر المناخي، التعليم والتأهيل، تنمية المناطق الريفية، سد الفجوات بين الجنسين في العالم الرقمي”.