سياسي إيطالي: خطر هجر أعضاء فورتسا إيتاليا الحزب بعد رحيل برلسكوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى سياسي إيطالي، أن حزب (فورتسا إيتاليا) يواجه خطر هرب أعضائه منه بعد رحيل مؤسسه وزعيمه سيلفيو برلسكوني.

وقال كلاوديو سكايولا الذي شغل منصب وزير الداخلية بحكومة برلسكوني الثانية بين عامي 2001 و2002، “أعتقد أن المنسق الوطني للحزب، أنطونيو تاياني، يتمتع بالتوازن، الحس السليم، الخبرة والاعتدال اللازم لإدراك أننا نحتاج في هذه اللحظة، للتطلع إلى المستقبل من خلال البقاء معاً”. وأضاف سكايولا، وهو رئيس بلدية إمبيريا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) في تصريحات لدى وصوله إلى ساحة كاتدرائية ميلانو لحضور جنازة سيلفيو برلسكوني، أن “الخطر الكامن أمام الحزب الآن هو الهرب، الأمر الذي يجب ألا يحدث”، مذكّراً بأن “إرثه (برلسكوني) هو حلم الجمع بين الكاثوليك، الليبراليين والإصلاحيين في مشروع عظيم لصالح إيطاليا أقوى في بلد أقوى”.

وخلص العضو السابق في (فورتسا إيتاليا) الى القول، إن “فورتسا إيطاليا كان يمثل برلسكوني، وإذا كان هناك استرخاء في هذه المرحلة فسيكون ذلك خطأً فادحاً”.