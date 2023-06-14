المفوضية الأوروبية تتبنى توجيهات تفاوضية مع الولايات المتحدة بمجال المعادن الحرجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها اعتمدت اليوم الأربعاء توجيهات تفاوضية بشأن اتفاقية بمجال المعادن الحرجة مع الولايات المتحدة، ترقبا لمفاوضات بين الطرفين بناء على البيان المشترك لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر نهاية الشهر الماضي.

وأشارت في مذكرة بهذا الصدد، إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز سلاسل التوريد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المواد الخام الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أنه في عام 2022 وحده، صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 8.3 مليار يورو من المواد الخام الهامة ذات الصلة بهذه الصناعة.

وبمجرد اعتماد المجلس الأوروبي للتفويض والتوجيهات المصاحبة، ستخول المفوضية التفاوض على اتفاقية تتضمن أحكامًا بشأن: تسهيل التجارة بحيث يمكن استخدام المواد الخام الهامة المستخرجة أو المعالجة في الاتحاد الأوروبي في المركبات المؤهلة للحصول على إعانات ائتمان المركبات النظيفة في الولايات المتحدة، وأيضا في التعاون بين الجانبين لجعل القطاع أكثر استدامة من خلال تشجيع الحماية البيئية العالية والمعايير الفنية الدولية ونهج الاقتصاد الدائري.

وحسب المفوضية، ستضمن اتفاقية المعادن الحرجة المرتقبة بين بروكسل وواشنطن منح الاتحاد الأوروبي، كحليف، وضعًا مكافئًا لشركاء اتفاقية التجارة الحرة للولايات المتحدة وفقًا لقانون خفض التضخم الأمريكي (IRA)، حيث ستتمكن شركات الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي من التنافس على قدم المساواة مع منافسي الولايات المتحدة ودول ثالثة في السوق الأمريكية مثل تشيلي وجمهورية كوريا واليابان.

وأقرت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم (IRA) في آب/أغسطس 2022 لدعم الشركات الناشطة في قطاع الطاقة النظيفة، كصانعي السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة، وبدون التوقيع على الاتفاقية المقترحة بين بروكسل وواشنطن تخاطر شركات الاتحاد الأوروبي باستبعادها من سلاسل التوريد الأمريكية.