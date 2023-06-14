منظمة (سي ووتش): لا جنازة رسمية ولا حداد للغرقى بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهمت منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية الاتحاد الأوروبي بعدم الاهتمام بمصير المهاجرين قبالة حدوده الخارجية بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك في أعقاب الاعلان في وقت سابق اليوم الأربعاء عن أن أكثر من 70 مهاجرا لقوا حتفهم في حادثة غرق قارب قبالة المياه جنوب غربي اليونان.

وكتب الفرع الايطالي للمنظمة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “لا حداد وطني لأولئك الذين يموتون في البحر المتوسط”، منوها بأنه “منذ يوم أمس، كانت معروفة حالة الطوارئ على متن القارب الذي غادر ليبيا وتحطم بالقرب من الساحل اليوناني. مئات الأشخاص في عداد المفقودين في البحر تخلت عنهم السلطات الأوروبية… لن تكون هناك جنازة رسمية أو حداد وطني لهم”.