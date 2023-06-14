ستولتنبرغ لا يستبعد اتفاقا بين تركيا والسويد قبل قمة فيلنيوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ عن “الترحيب” في رغبة السويد بالجلوس مع تركيا و”النظر فيما يمكن القيام به أكثر”، مشيرا إلى أنه، على سبيل المثال، تم الإعلان هذا الأسبوع عن تسليم ستوكهولم شخصا مرتبطا بحزب العمال الكردستاني إلى السلطات في أنقرة.

وتحدث ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عشية الاجتماع الوزاري للحلف عن “إحراز بعض التقدم” بين تركيا والسويد، مؤكدا “مواصلة العمل” للحصول على الضوء الأخضر من البرلمان التركي “في أقرب وقت ممكن”، إلا أنه قال “لست في وضع يسمح لي بإعطاء أوقات محددة”، ولكن الحصول على اتفاق قبل القمة في فيلنيوس في 11-12 الشهر المقبل “ممكن وأنا أعمل على تحقيق ذلك”، على حد تعبيره

وأضاف الأمين العام للناتو “لقد أوضحت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ستوكهولم تحترم التزاماتها: لقد عدلت الدستور وعززت قوانين مكافحة الإرهاب، وأزالت جميع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى تركيا. سنواصل العمل ونرحب بالسويد كعضو في التحالف مع كامل الحقوق “.

وقد أعلن حلف شمال الأطلسي عن لقاء جرى في وقت سابق الأربعاء في أنقرة بين مسؤولين كبار من تركيا والسويد وفنلندا والحلف لإجراء محادثات حول تقدم السويد نحو العضوية الكاملة في الناتو.