رئيس (الايفاد): تحويلات واستثمارات المغتربين المالية حيوية لتعزيز التنمية الريفية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– رأى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (الايفاد)، ألفرو لاريو أن “تحقيق الاستفادة القصوى من التحويلات المالية واستثمارات المغتربين يمكن أن يحد من حاجة المزيد من الأشخاص إلى الهجرة”.

ونوه، مخاطبا الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتحويلات المالية والاستثمار والتنمية في نيروبي اليوم بأنه “يتدفق ما يقرب من 1.8 مليار دولار من التحويلات المالية يوميا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للاستفادة من فرص التنمية. ونصف هذا المبلغ، أي 900 مليون دولار أمريكي، يعزز الزراعة والتنمية الريفية”.

وحسب صندوق (الايفاد)، فإن المستفيدين من التحويلات المالية يتمكنون من ادخار أو استثمار 25 في المائة من الأموال التي يتلقونها. ويُوجه ربع هذه المدخرات (25 مليار دولار أمريكي سنويا) إلى الاستثمارات المتعلقة بالزراعة. وهذا المبلغ أكبر بأربعة أضعاف من المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية المخصصة للزراعة في البلدان النامية.

وقال ألفرو لاريو: “نحن بحاجة إلى تغيير تصورنا والاعتراف بالعمال المهاجرين والمستثمرين المغتربين على أنهم مساهمون أساسيون في التنمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتكيف مع المناخ”.

ويقوم مليار شخص في جميع أنحاء العالم بإرسال أو تلقي التحويلات المالية. وفي عام 2022، أرسل 200 مليون عامل مهاجر 647 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 800 مليون شخص من أفراد الأسرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويتم ذلك من خلال معاملات صغيرة تبلغ 200 دولار أمريكي في المتوسط، من 10 إلى 12 مرة في السنة. وفي هذه البلدان، تكون القيمة المجمعة للمساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أحبائهم.

ويهدف المنتدى العالمي للتحويلات المالية والاستثمار والتنمية المنعقد في نيروبي، الذي يشترك في تنظيمه الصندوق ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، إلى إحداث تغيير في العقلية بين مختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشركاء من القطاعين العام والخاص، وكذلك المجتمع المدني. الهدف من ذلك هو الاعتراف الكامل بإمكانات التحويلات المالية واستثمارات المغتربين والاستفادة منها كمصادر حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وسيقدم خبراء العالم استنتاجاتهم إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول خطة أهداف التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر من هذا العام.