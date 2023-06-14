ستولتنبرغ: الكرملين يعلم العواقب الوخيمة للأسلحة النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ إن “الروس يعلمون أن أي استخدام لسلاح نووي من شأنه أن يغير بشكل جذري طبيعة الصراع” في أوكرانيا و”سيكون له عواقب وخيمة على روسيا”.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع برنامج (5 دقائق) ستبثها القناة العامة الايطالية الأولى (رأي 1) بعد نشرة أخبار الثامنة مساء اليوم الأربعاء “لقد أبلغنا الرئيس (فلاديمير) بوتين بوضوح شديد أنه لا يمكن كسب الحرب النووية وبالتالي يجب عدم خوضها أبدًا”، مشددًا على أن “الخطاب النووي” من جانب الكرملين “خطير وغير مسؤول”.

ورأى الأمين العام للناتو أنه “يجب أن نكون يقظين، لكننا حتى الآن لم نشهد تغييرًا في موقف روسيا”بشأن السلاح النووي.