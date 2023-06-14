ستولتنبرغ: الأوكرانيون يقررون شروط السلام مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ أن “الأمر متروك للأوكرانيين ليقرروا الشروط المقبولة” لاتفاقية سلام مع الاتحاد الروسي، بحكم أن “الأرض هي أرضهم”.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع برنامج (5 دقائق) ستبثها القناة العامة الايطالية الأولى (رأي 1) بعد نشرة أخبار الثامنة مساء اليوم الأربعاء “هدفنا ليس البدء في تحديد ما يمكن أن يكون حلا مقبولا، لا أعتقد أنه يمكن تحديد ذلك في بروكسل بمقر حلف شمال الأطلسي أو في عاصمة أخرى للحلف”. وجاء حديث ستولتنبرغ ردا على فرضية قبول كييف استعادة الأراضي المحتلة بعد شباط/فبراير 2022 والتخلي عن شبه جزيرة القرم وجزء من دونباس للروس.

وأعاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي التأكيد على أنه “ينبغي أن تقرر أوكرانيا لأن أراضيها التي تم انتهاكها”.

وحسب ستولتنبرغ، فإن “العديد من الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات ونحن نعلم أن ما يحدث على الطاولة يرتبط ارتباطًا جوهريًا بالنجاحات في ساحة المعركة”، مشددًا على أنه “كلما زادت النجاحات العسكرية التي يحققها الأوكرانيون، كلما يستوعب الرئيس بوتين أنه لن سيكون قادرا على الانتصار في هذه الحرب وسيتعين عليه الجلوس إلى الطاولة” من أجل التفاوض.

وجدد ستولتنبرغ التأكيد على أن “دول الناتو ليست جزءًا من الصراع، لكنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”. وقال “أريد أن أثني على إيطاليا لتقديمها دعمًا كبيرًا لأوكرانيا”.