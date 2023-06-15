برلمانية إيطالية معارضة: ضرورة استجابة ملموسة وممرات إنسانية للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد برلمانية إيطالية معارضة، أنه “لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة موت مئات الآلاف من الأبرياء الذين يبحثون عن حياة أفضل بلا حول ولا قوة”، تعليقاً على غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان أمس.

ووفقا لمصادر إعلامية يونانية، فقد “تم انتشال 79 جثة بعد حادث قارب الصيد الذي غرق في غضون 10-15 دقيقة وعلى متنه 500 مهاجر، قادمين من باكستان، مصر وسورية”.

وبهذا الصدد، كتبت نائبة رئيس مجلس النواب آنا أسكاني (الحزب الديمقراطي)، في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أن “هناك حاجة إلى استجابة ملموسة لتدفقات الهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تكافح الاتجار بالبشر وتعزز الممرات الإنسانية حقاً”.

هذا وتم إنقاذ 104 أشخاص من بين المهاجرين الذين كانوا على متن قارب الصيد.