بولدريني: طبرق مثل كوترو والدفاع الأوروبي عن الحدود فاشل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت القيادية في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، لاورا بولدريني، بحقيقة أنه “حتى الآن، هناك 110 ناجين من قارب كان محمّلاً بالمهاجرين غادر طبرق الليبية وغرق هذه المرة في المياه اليونانية جنوب غرب البيلوبونيز، فيما يبدو حقا كأكبر حادث غرق في شرق البحر المتوسط”.

وكتبت بولدريني، في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أن “اليونان، على غرار ما فعلت إيطاليا بمناسبة مأساة كوترو، لم تنقذ قارب الصيد الذي كان مكتظًا بـ750 شخصاً، من بينهم نساء عديدات لديهن أطفال، وبالتالي فقد أصبحت شريكة في مذبحة أخرى. ولم يتم العثور إلا على جثث قليلة حتى الآن”.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن “مئات الأشخاص غرقوا في أعماق البحر ولن يتمكن أحد من انتشالهم لإعادتهم إلى عائلاتهم، التي لن يكون لديها حتى نعش تنوح عليه”. وأكدت أنها “كارثة ذات أبعاد هائلة، والتي، بالإضافة إلى عبارات التعزية، ينبغي أن تخلق لدى المؤسسات رغبة راسخة بإنشاء مهمة مراقبة وإنقاذ بحرية. وبدلاً من ذلك، لم يحدث شيء من هذا القبيل”.

وقالت الرئيس السابقة لمجلس النواب: “إننا سنواجه فشل الإنسانية إذا ركزت أوروبا كل شيء على الدفاع عن الحدود واستمرت برفض المهاجرين، بدلًا من السلوك وفقًا لقيمها التأسيسية، وتجاهل طلب المساعدة والحماية من الفارين من الحروب والاضطهاد والفقر”.

وشددت بولدريني على أن “خط الدفاع عن الحدود يخلق الوفيات ولا يقدم حلولاً عملية لإدارة عقلانية لظاهرة الهجرة”، واختتمت بالقول: “فإلى متى سنستمر باتباع نهج الفشل هذا؟”.