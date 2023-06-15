البرلمان الأوروبي يدعو لتسريع انضمام أوكرانيا للناتو بعد انتهاء الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار غير تشريعي يدعو الحلفاء في حلف شمال الاطلسي إلى تمهيد الطريق لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وشدد النواب في القرار الذي تم تبنيه اليوم بأغلبية 425 صوتا مقابل 38 ضده وامتناع 42 عن التصويت، على أنهم يتوقعون أن “تبدأ عملية الانضمام بعد انتهاء الحرب وتكتمل في أسرع وقت ممكن”.

ونوه القرار بأنه “حتى انضمام أوكرانيا الكامل للناتو، يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والحلفاء في الناتو والشركاء ذوي الرؤية المماثلة العمل بشكل وثيق مع أوكرانيا لتطوير إطار عمل مؤقت لضمان أمن البلاد، ليتم تنفيذه فورًا بعد الحرب”.

ورأى القرار غير التشريعي “إن اندماج أوكرانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي والعالمي ويرسخ العلاقات التعاونية والقيم المشتركة بين أوكرانيا والمجتمع الأوروبي-الأطلسي”.