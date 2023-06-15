البرلمان الأوروبي يدعو لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-بأغلبية 477 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 43 عن التصويت، رأى البرلمان الأوروبي إنه يتعين على التكتل الموحد ودوله الأعضاء “النظر على وجه السرعة في معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الدائرة في السودان عبر نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي”.

وأدان البرلمان الأوروبي بشدة “استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع” وما واكبه من “انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تعطيل المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال والاستهداف المتعمد للمدنيين”.

وناشد القرار “جميع الأطراف على الوقف الفوري للأعمال القتالية العسكرية المسؤولة عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء والتفاوض على اتفاقية سلام”.

ودعا البرلمانيون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى “دعم الجهود المبذولة لضمان إقامة حكومة بقيادة مدنية عبر سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية بعد التوصل إلى اتفاق سلام” في السودان، والاستعداد، في الغضون، “لتقديم أي مساعدة إنسانية ضرورية للمتضررين من النزاع، بما في ذلك عن طريق إصدار وثائق سفر طارئة لأولئك الذين يلتمسون اللجوء في الخارج”.