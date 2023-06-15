البعثة الأممية لدى السودان: تطالب بتقديم قتلة والي غرب دارفور للعدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أدانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، بشدة مقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في مدينة الجنينة، وطالبت بـ”تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة وإلى عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر”.

وقالت في بيان الخميس “نناشد حكمة الشعب السوداني بعدم الانزلاق إلى دوامة خطاب الكراهية والاستقطاب العرقي”.

وأضافت “تنسب إفادات شهود عيان مقنعة هذا الفعل إلى الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع”، على الرغم من أن الاخيرة أبلغت البعثة “بنفي تورطها في هذا الفعل”،

وأشارت البعثة “إن فقدان خميس عبد الله أبكر، وهو محاور رئيسي في المنطقة وأحد الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، أمر مؤسف للغاية بالنسبة ليونيتامس”.

وقالت البعثة الأممية إنها “تشجب بشدة استمرار التصعيد العسكري والقتال في دارفور وتحث على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع، والتصدي للعنف العرقي المتزايد، والسماح بالحصول على المعونة الإنسانية، ومنع المزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق”.

وأردفت “تذكّر يونيتامس جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة المدنيين وحمايتهم”، مشددة على أنه “لن يتم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي ارتُكِبَت خلال هذا الصراع ولا ينبغي أن تمر دون مساءلة”.