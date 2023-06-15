البابا: فزع لغرق قارب المهاجرين وللخسائر الفادحة بالأرواح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن الشعور بـ”الفزع” لنبأ حادث الغرق المأساوي لقارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان و”الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية”، التي تسبب بها.

وفي برقية أرسلها وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين إلى القاصد الرسولي في اليونان، المونسنيور جان روميو باولوفسكي، نقل عن فرنسيس، قوله إنه “يرفع الصلوات من القلب للمهاجرين الكثيرين الذين فقدوا حياتهم، ولأجل أحبائهم”، بل وكذلك “لكل أولئك الذين أصيبوا بصدمة جرّاء هذه المأساة”.

كما أكد الكاردينال بارولين، صلوات البابا “لأجل الناجين، من يقدم لهم الرعاية والمأوى، وكذلك لرجال الإنقاذ”. واختتم بالقول “قداسته تضرع لتحل على كل من سلف ذكره، عطايا القوة، المثابرة والرجاء من لدن الله القدير”.