بوريل: سنسعى لتحسين الوضع بسورية رغم عدم تغيّر موقفنا من النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على أنه التكتل الموحد “لم يغير نهجه السياسي” تجاه النظام في دمشق، ولكنه سيسعى لتحسين الوضع في سورية.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية، في مؤتمر صحفي الخميس على هامش انعقاد النسخة السابعة لمؤتمر بروكسل حول (مستقبل سورية والمنطقة)، “نحن لسنا على نفس خط جامعة الدول العربية وهذا واضح. وأنا أعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي بأننا نحافظ على نفس الموقف تجاه النظام السوري”.

وأردف “لكن هذا لا يعني أننا لن نستكشف أي إمكانية لتحسين الوضع في سورية”، مثلا، عبر “دعم (جهود) المبعوث الخاص للأمم المتحدة” غير بيدرسن و”محاولة العمل مع جامعة الدول العربية بالجمع بين الضغط الذي يمكننا القيام به من موقفنا وما يمكن أن تفعله الجامعة العربية من موقعها الجديد” بعد التطبيع في قمة الرياض مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وكان بوريل قد تحدث في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الوزاري صباح الخميس عن “التوقف التام” للمسار السياسي لتجاوز الازمة السورية، وقال “أخشى أننا ما زلنا بعيدين عن التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، من حل دائم للأزمة في سورية. في الواقع، يبدو أن التقدم قد توقف تمامًا”. ولكنه أضاف “مع ذلك، يجب عدم تجاهل بوادر الأمل. بعد كل شيء، من واجبنا كدبلوماسيين أن نكون إيجابيين، حتى في أسوأ الظروف وأن نجد الأمل حتى عندما يبدو أنه لا يوجد أمل”.