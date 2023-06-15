الخارجية الامريكية: 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، عن 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية أمريكية إضافية لسورية، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الوزاري السابع حول (دعم مستقبل سورية والمنطقة).

وحسب مذكرة الخارجية الامريكية الصادرة الخميس في واشنطن، فإن “هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسورية والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2023 وما يقرب من 16.9 مليار دولار منذ بداية أزمة الـ12 عامًا”. ونوهت بأنه “التمويل الإنساني الأكبر للاستجابة لسورية حتى الآن ويأتي على خلفية الاحتياجات الإنسانية المرتفعة التي تفاقمت بسبب الزلازل المدمرة في تركيا وسورية في أوائل شباط/فبراير 2023”.

وأفادت المذكرة بأن وكيلة وزارة الخارجية شددت، خلال المؤتمر الوزاري في بروكسل، على “أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء سورية”، وحثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد تفويض إيصال المساعدات الأممية عبر الحدود إلى سورية في تموز/يوليو، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم “تفويضا لمدة 12 شهرًا لجميع نقاط العبور الحدودية الثلاثة المستخدمة حاليًا”.

كما أعربت المسؤولة الامريكية عن “القلق” بشأن الوضع المتدهور للاجئين في المنطقة، بما في ذلك الخطاب المتزايد المناهض لهم، مؤكدة مجددًا أن الظروف داخل سورية “ليست مواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم ومستدام”، حسبما نقلت عنها المذكرة.