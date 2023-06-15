ميلوني تعلن عن “رضاها التام” لنتائج زيارتها وفون دير لاين لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني عن “الرضا التام” للنتائج التي تمخضت عنها زيارتها إلى تونس يوم الاحد الماضي رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وقالت ميلوني، في تصريحات مشتركة للصحافة بعد ظهر الخميس مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا بمقر رئاسة الوزراء الايطالية (قصر كيجي) “لقد أطلعت رئيس الوزراء أبيلا على المهمة إلى تونس مع فون دير لاين وروته”، واصفة الإعلان المشترك الصادر في أعقاب زيارة تونس العاصمة بأنه “نتيجة ممتازة، تمهيدا للبحث عن اتفاق مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي” خلال القمة الأوروبية نهاية الشهر الجاري.

وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية القول: “نحن راضون جدا”.