ميلوني: خطوات للأمام لترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا ومالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني عن اتفاق مع نظيرها المالطي روبرت أبيلا، على “أهمية ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة” للبلدين المشاطئين للبحر الأبيض المتوسط.

وقالت خلال تصريحات مشتركة للصحافة بعد ظهر الخميس مع ضيفها المالطي، “هناك استعداد لدى الجانبين لاتخاذ خطوات إلى الأمام وحل هذه المسألة، والتي نعتقد أنها يكون أن لها بعدا استراتيجيًا عميقًا لعلاقاتنا”.

وبدوره، قال أبيلا “حول ترسيم حدودنا البحرية كنا نتحدث ولسوء الحظ منذ سنوات. لكنني أعتقد اعتقادا راسخا أن تعاوننا يمكن أن يحقق نتائج ملموسة لبلداننا لأننا نتشاطر نفس المصالح في المنطقة”.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء المالطي إن من شأن البحر الأبيض المتوسط ​​أن يصبح “مركزًا استثماريًا للطاقة المتجددة والخضراء”، معربا عن الأمل في تنفيذ مشاريع “ممرات خضراء” بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ورأى أن “الترابط مع شمال إفريقيا من خلال استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب أن يكون محور تركيزنا”.