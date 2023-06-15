إيطاليا: زودنا اليونان بكل المعلومات لعمليات إنقاذ القارب الذي انقلب قبالة مياهها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مركز عمليات خفر السواحل الإيطالي في روما أنه “زوّد” خفر السواحل اليوناني “بجميع المعلومات المفيدة لعمليات الإنقاذ” لقارب الصيد الذي انقلب لاحقا مسفرا عن مقتل العشرات من المهاجرين الذين كانوا على متنه، بينما لا يزال البحث مستمرا عن المئات من المفقودين.

وقال خفر السواحل الإيطالي في مذكرة مساء الخميس إنه “بخصوص الأخبار المتعلقة بغرق قارب الصيد في منطقة البحث والإنقاذ (SAR) اليونانية، تلقى مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي (IMRCC) صباح يوم 13 حزيران/يونيو رسالة بريد إلكتروني أبلغت عن وجود قارب يواجه صعوبة، وعلى متنه حوالي 750 مهاجرا”. وأشارت المذكرة إلى أن رسالة البريد “لم تحدد مكان القارب، مكتفية فقط بالإبلاغ عن رقم هاتف يعمل بالأقمار الصناعية على متنه”.

وأضافت المذكرة “تمّ الاتصال بالرقم المشار إليه، وفي غضون ذلك بدأت إجراءات تحديد موقع الهاتف عبر الأقمار الصناعية. وبعد التأكد من أن القارب كان ضمن منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ البحري اليوناني، وعلى بعد 60 ميلا بحريا من الساحل اليوناني و260 ميلا بحريا من الساحل الإيطالي، اتصل مركز العمليات، وفق الإجراءات المعتمدة، على الفور بخفر السواحل اليوناني وزوّده بجميع المعلومات المفيدة لعمليات الإنقاذ “.

وأشارت المذكرة إلى أنه “منذ تلك اللحظة، واصل مركز التنسيق الوطني للإنقاذ البحري الإيطالي تحديث موقع الهاتف عبر القمار الصناعي الموجود على متن السفينة، وتبادل في الساعات التالية مع سلطات البحث والإنقاذ اليونانية المختصة موقع القارب في منطقة الاهتمام، التي قامت بتوجيه بعض الوحدات التجارية البحرية نحوها”.