وزير داخلية إيطاليا: إشارات خجولة لتعاون تونس بشأن وقف مغادرة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى ما وصفه بـ”التقاط إشارات خجولة” من السلطات التونسية بشأن الحد من عمليات انطلاق قوارب الهجرة من سواحلها باتجاه الشواطئ الايطالية.

وقال الوزير، في تصريح الخميس لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإيطالية “إننا نشهد بعض المؤشرات الخجولة للنتائج الأولى للتعاون العملياتي مع تونس وليس فقط فيما يتعلق بالحد من عمليات المغادرة” للمهاجرين غير النظاميين.

وأضاف “نعمل على تنظيم أنفسنا لتحمل تأثير ذروة أخرى في عدد الوافدين، لكننا على ثقة من أن هذه العلامات الخجولة يمكن أن تترسخ” في المستقبل القريب.