فرونتكس: زيادة تدفقات الهجرة عبر وسط المتوسط بنسبة 158%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت الوكالة الاوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​هو المسار الذي سلكه العدد الأكبر من المهاجرين للوصول إلى أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وحسب (فرونتكس)، فإن الفترة بين أشهر كانون الثاني/يناير وأيار/مايو شهدت وصول 50 ألفا و33 مهاجر غير نظامي عبر وسط المتوسط، بزيادة بمعدل 158% عن نفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل حوالي نصف إجمالي الوافدين إلى القارة العجوز.

بشكل عام، زاد عدد الوافدين من المهاجرين إلى أوروبا عبر مختلف الطرق المتبعة للهجرة بنسبة 12%، وفقًا لتقرير فرونتكس، وذلك بسبب الزيادة في التدفق المسجل على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​الذي يقود في المقام الأول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا.