وزير الدفاع الإيطالي يلتقي نظيره البريطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو عن “لقاء مطول” مع نظيره البريطاني بن ولاس، جرى على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وزارة الدفاع الإيطالية عن كروزيتّو في تغريدة على منصة (تويتر) أن “التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين إيطاليا والمملكة المتحدة مرشح بأن يزداد تعزيزًا على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تربط بلدينا وعلى وجه الخصوص بمشروع (Global Combat Air Programme)”.

المشروع المعني يشمل اليابان كشريك ثالث لصنع مقاتلات الجيل السادس لتحل محل طائرة أيروفايتر من طراز (Typhoon)، التي هي ثمرة تعاون صناعي بين إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

ويشكل التعاون الثلاثي في (GCAP) أول مشاركة لليابان في مشروع دفاعي بهذا المستوى مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، كما أنه أول اتفاقية بهذا الحجم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.