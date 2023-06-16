البابا يغادر المستشفى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- غادر البابا فرنسيس مستشفى (جيمللي) بالعاصمة روما صباح اليوم الجمعة عائدا إلى الفاتيكان، بعد مرور تسعة أيام على خضوعه لعملية جراحية في البطن.

وقبل العودة إلى بيت القديسة مرتا بالفاتيكان زار البابا بازيليك القديسة مريم الكبرى، التي أصبحت رمزًا للتعبّد المريمي للبابا الأرجنتيني، حسبما أفاد مركز اعلام الكرسي الرسولي.

وقال الطبيب الاختصاصي في مستشفى (جيمللي) التعليمي التابع لجامعة روما الكاثوليكية، إن “البابا سيكون قادرًا على السفر بشكل أفضل لأنه لن يشعر الآن بالانزعاج من الأمراض السابقة. وسيكون بابا أقوى”.

وقد أكد الكرسي الرسولي زيارة بيرغوليو الرسولية إلى لشبونة بمناسبة اليوم العالمي للشباب وكذلك تلك إلى منغوليا في نهاية شهر آب/أغسطس.