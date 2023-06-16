مفوضية حقوق الإنسان الاممية تستنكر مقتل والي غرب دارفور وتحذر من البعد العرقي للصراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف/نيويورك- أعرب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن “الجزع إزاء مقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع في الجنينة عاصمة الولاية”.

وشدد المتحدث باسم مكتب الأممي لحقوق الانسان، جيريمي لورنس على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن مقتل خميس، بمن في ذلك من يتحملون مسؤولية القيادة. وقال “إلى جانب مسؤولية الجناة المباشرين، كان الوالي أبكر معتقلا لدى قوات الدعم السريع وكانت مسؤوليتها تحتم إبقاءه آمنا”، حسبما نقل عنه في بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وحذر من أن الصراع في غرب دارفور يتخذ بعدا عرقيا حيث “تستهدف ميليشيا الرزيقات (العربية) وغيرها من الميليشيات المتحالفة معها، مدعومة بقوات الدعم السريع، مجتمع المساليت”.

ونوه المتحدث بأن مقتل والي غرب دارفور هو ثاني عملية قتل تستهدف شخصية بارزة في الجنينة في غضون أيام، بعد مقتل طارق عبد الرحمن بحر الدين الأخ الأكبر للزعيم التقليدي للمساليت (سلطان دار المساليت).

وأشار المتحدث في بيانه إلى أن الجنينة تتعرض لهجمات واسعة النطاق ومتكررة من قوات الدعم السريع والمقاتلين المتحالفين معها منذ الرابع والعشرين من نيسان/أبريل.

وحث المتحدث على “الوقف الفوري لإطلاق النار في الجنينة وجميع أنحاء السودان وإقامة ممر إنساني فورا بين تشاد والجنينة، وممر آمن للمدنيين كي يغادروا مناطق الصراع”، داعيا إلى “تحقيق العدالة والمساءلة عن أعمال القتل خارج نطاق القضاء وجميع الانتهاكات الأخرى التي حدثت أثناء الصراع الجاري”.