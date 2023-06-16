ديوان المحاسبة الإيطالي يوافق على استحواذ (لوفتهانزا) على حصة أقلية بـ(إيتا إيروايز)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الإيطالية اليوم الجمعة أن ديوان المحاسبة أعطى الضوء الأخضر لاتفاقية استحواذ مجموعة (لوفتهانزا) الألمانية للطيران على حصة أقلية في شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا إيروايز) التي أقيمت على أنقاض الناقل الوطني السابق (أليتاليا).

وأفادت المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق تنص على تحقيق أهداف السنتين 2023-2024، وهي استحواذ (لوفتهانزا) على حصة تعادل 41% من رأس مال شركة (إيتا إيروايز) مقابل استثمار 325 مليون يورو، إضافة إلى خطة العمل 2023-2027 المشتركة بين وزارة المالية والاقتصاد و(لوفتهانزا) تستهدف نمو الإيرادات من 2.5 مليار يورو المتوقعة هذا العام إلى 4.1 مليار يورو للعام 2027.