بعثة الأمم المتحدة: باتيلي يجري اتصالات مع قيادات ليبية بشأن قوانين لجنة 6+6

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، أطلق سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مختلف الأطراف والقيادات في ليبيا وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، في أعقاب إعلان لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة (المغرب) عن مسودتي القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشارت في مذكرة إلى أن باتيلي أجرى اتصالات هاتفية خلال الأسبوع الماضي شملت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمشير خليفة حفتر. وقالت “في الوقت الذي أشاد (باتيلي) بالعناصر الإيجابية في مشاريع القوانين، استمع أيضًا إلى الملاحظات التي أثارها المسؤولون بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل الانتخابات من وجهة نظر عملية وسياسية”.

وأضافت “علاوة على ذلك، عقد نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، ريزدون زنينغا، لقاءات مع ممثلين عن 17 حزباً وتجمعاً سياسياً من عموم ليبيا، وقبل ذلك التقى عددا من الوجهاء والأعيان في مقر البعثة في طرابلس”.

وأكدت البعثة أنها “تواصل التعامل مع جميع أصحاب المصلحة للتأكيد على أهمية ضمان حصول القوانين الانتخابية على قبول أصحاب المصلحة الليبيين وأن هذه القوانين قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية”.