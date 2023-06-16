رئيس إيطاليا يتسلم أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتّاريلا اليوم الجمعة السفير فوق العادة والمفوض الجديد للاتحاد الروسي لدى إيطاليا، أليكسي بارامونوف، لتسليم أوراق اعتماده.

وحسب منشور للسفارة الروسية على منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، فإنه تم التطرق خلال اللقاء بقصر (كويرينالي) إلى “العلاقات التاريخية الممتدة عبر قرون بين روسيا وإيطاليا، وأهمية الحفاظ على قنوات الحوار وتجربة التفاعل الثنائي المكتسبة” بين موسكو وروما.

كما استعرض اللقاء “القضايا الملحة على جدولي الأعمال الثنائي والدولي”.

السفير بارامونوف (61 عاما) كان يشغل منصب رئيس قسم جنوب أوروبا بوزارة الخارجية الروسية وعمل في الفترة من عام 2008 إلى عام 2013 قنصلا عاما في ميلانو ويتحدث الإيطالية بطلاقة.