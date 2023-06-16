ميتسولا: أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ولن نتخلى عنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي- أشارت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا إلى أن التكتل الأوروبي الموحد هو “خيار اتخذته الدول لأنها أدركت أن أفضل فرصة لنا هي إذا كنا معًا”.

وقالت، في رسالة بالفيديو أرسلت إلى منتدى (أوروبا الحاضر) المنعقد الجمعة في مدينة نابولي “ما زلنا نكتب مستقبل أوروبا اليوم. إن اختلافاتنا وقدرتنا على الاتحاد هي التي تجعلنا أقوياء”، فـ”لقد أثبتنا ذلك خلال الوباء ونحن نثبته اليوم من خلال الوقوف إلى جانب أوكرانيا”.

“وحسب رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي، فإن “هذه الحرب تعنينا جميعًا. إنها تهديد لنموذجنا الديمقراطي وأمننا وقيمنا”، ونوهت بأنه “منذ اليوم الأول، قاد البرلمان الأوروبي الدعم لأوكرانيا وردة الفعل الأوروبية القوية على العدوان الروسي. إنه هو المسار الذي يجب أن نواصل السير فيه، فأوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ولن نتخلى عنها”.