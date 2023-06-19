تاياني: الإمارات حليف مهم لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على أن “إعادة إطلاق الشراكة الإستراتيجية” بين روما وأبوظبي “يقوي علاقاتنا”، معلنا عن زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتحدث الوزير عن “تعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وتغير المناخ” في أفق استضافة دبي لمؤتمر (كوب 28) في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين. ونوه رئيس الدبلوماسية بأن “الإمارات حليف مهم لإيطاليا”، مشيرا إلى أن روما ستنظم في المستقبل القريب مؤتمرا دوليا حول التنمية والهجرة

وكان تاياني قد التقى خلال الزيارة نظيره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار “الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في أعقاب إعلانهما مؤخرا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية”.

وحسب وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، فإن اللقاء بين رئيسي دبلوماسية البلدين في أبو ظبي استعرض “أوجه التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة وغيرها”، كما “تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة”.