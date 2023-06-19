وزير الاقتصاد الإيطالي: “علاقة حاسمة” تربطنا والولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ سلط وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، الضوء على أن وجود علاقة أقوى تربط بين إيطاليا والولايات المتحدة يُعدّ “أمراً حاسماً”.

وفي تصريحات على هامش الاجتماع السنوي الـ108 لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في إيطاليا، الملتئم بميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الإثنين، قال الوزير جورجيتّي، إن “الوضع الراهن معقد للغاية، والعالم يتغيّر باستمرار”.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب الرابطة، أن بلاده “يمكنها أن تلعب دورًا مهماً لا بصفتها إيطاليا وحسب، بل كذلك على المستوى الأوروبي، انطلاقاً من العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة أيضاً”.