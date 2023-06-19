الاتحاد الاوروبي: 190 مليون يورو كمساعدات إنسانية وتنموية إضافية للسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تعهدت المفوضية الأوروبية اليوم بتقديم ما مجموعه 190 مليون يورو كمساعدات إنسانية وتنموية للسودان بسبب الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي تسبب في “معاناة لا توصف للبلاد وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم بحثًا عن الأمان”.

وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن مفوض إدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش يشارك في حدث اليوم بمدينة جنيف السويسرية، الذي دعا إليه “الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأفريقي” من أجل “استكشاف طرق المساعدة، ليس حصرا لشعب السودان ولكن أيضًا لدعم الدول المجاورة التي تستضيف آلاف اللاجئين السودانيين”.

وأعلنت المفوضية أنه تم تخصيص 52 مليون يورو من إجمالي حزمة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً المحاصرة في الأزمة، وثمانية ملايين يورو أخرى لدعم جيران السودان للتعامل مع وصول الفارين من البلاد. أما الـ 130 مليون يورو الباقية للتعاون الإنمائي ستدعم الأمن الغذائي والصحة للأشخاص الأكثر ضعفاً.