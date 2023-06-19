الخارجية الامريكية: مناقشات صريحة وبناءة لبلينكن في بكين حول أولويات العلاقات الثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الأمريكية أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن عقد اجتماعات في بكين، على رأسها لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتضمنت “مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة حول الأولويات الرئيسية في العلاقات الثنائية ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية”.

ونقلت وزارة الخارجية الامريكية عن بلينكن التشديد في اجتماعاته، التي شملت مدير المكتب المركزي للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية تشين جانج، على “أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة عبر مجموعة كاملة من القضايا للحد من مخاطر سوء التقدير”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة ستدير المنافسة القوية” مع بكين “بمسؤولية حتى لا تتحول إلى صراع”.

وشدد الوزير على أن “الولايات المتحدة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإثارة مجالات مدعاة للقلق وكذلك مجالات التعاون المحتمل تتماشى والمصالح المشتركة”.

وحسب مذكرة وزارة الخارجية الامريكية الصادرة في أعقاب الزيارة، “اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات حول تطوير مبادئ لتوجيه العلاقات الثنائية، كما ناقش ذلك الرئيسان جو بايدن وشي جين بينغ” خلال قمة العشرين في بالي. كما “رحب الجانبان بالجهود الجارية لمعالجة قضايا محددة في العلاقة الثنائية وشجعا على إحراز مزيد من التقدم، بما في ذلك من خلال مجموعات العمل المشتركة”.

وأضافت المذكرة أنه في إشارة إلى أهمية العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، “رحب الجانبان بتعزيز التبادلات بين الطلاب والعلماء ورجال الأعمال ويشمل ذلك الالتزام بالعمل على زيادة عدد الرحلات المباشرة بين البلدين”.