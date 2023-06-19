متحدث أوروبي: قلق بشأن أحداث جنين ولإقرار قانون تسريع البناء الاستيطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق بالغ إزاء الأحداث الأخيرة في جنين، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين”، مشددا في مذكرة للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الاوروبي بيتر ستانو على أنه “ينبغي أن تكون العمليات العسكرية متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني”.

وأشارت المذكرة إلى أنه “اتساقا مع معارضته القوية منذ فترة طويلة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من خطط إسرائيل المعلنة للتخطيط المسبق لأكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في نهاية حزيران/يونيو”، حاثة السلطات الاسرائيلية على عدم المضي قدماً في تلك الخطط.

وأعاد ستانو التأكيد على أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة”، كما “يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء التغييرات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في 18 حزيران/يونيو”، والتي “ستسرع من التخطيط للمستوطنات والموافقة عليها”، في إشارة إلى القانون الذي يقضي بتجاوز وزير الدفاع بشأن قرارات البناء الاستيطاني ويقتصر صلاحيات التصديق على وزير المالية.

ورأى المتحدث أن “هذه الخطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض”، منوها بأن التكتل الموحد “لا يزال يدعم بياني العقبة وشرم الشيخ ويحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بخفض التصعيد وتمهيد الطريق نحو أفق سياسي” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.