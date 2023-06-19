يوروستات: انخفاض واردات النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا بنسبة 90%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بأن إجمالي واردات النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت في شهر آذار/مارس 2023 بنسبة 90% بعد مرور عام على الحرب بأوكرانيا.

وتشير هذه البيانات إلى أن واردات النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 1.4 مليون طن في آذار الماضي مقارنة بمتوسط شهري بلغ 15.2 مليون طن في السنوات الثلاث من 2019 إلى 2022.

ونوه مكتب (يوروستات) بأن “روسيا كانت مصدرًا مهمًا للنفط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن حربها العدوانية على أوكرانيا دفعت المفوضية إلى إصدار الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي (حزيران/يونيو 2022) والتي تضمنت حظرًا على واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي”.

ودخل الحظر المفروض على واردات النفط الخام المنقول بحراً حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، بينما بدأ الحظر المفروض على المنتجات البترولية في 5 شباط/فبراير 2023.