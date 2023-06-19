بوريل: بحثت مع السيسي الأوضاع بالسودان وليبيا والأمن المائي والتطورات بين إسرائيل وفلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-تحدث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن “مناقشة واسعة ومعمّقة” مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وأشار منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في تغريدة الاثنين على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي إلى أنه تم خلال اللقاء بحث “قضايا إقليمية، مثل السودان والأمن المائي وآخر التطورات بين إسرائيل وفلسطين والوضع في ليبيا”، فضلا عن “الآثار الضارة للحرب الروسية ضد أوكرانيا على الغذاء العالمي وأمن الطاقة”.

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، فإن “اللقاء تطرق إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية؛ خاصةً تطورات الأزمة في السودان، حيث أشاد المسئول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار”. كما تناول اللقاء أيضًا “مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية، بشكل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة”.

كما أفاد المتحدث بأن “الرئيس السيسي أكد أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط”.