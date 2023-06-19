إيطاليا تشارك في “اجتماعات العقبة” بإسبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي إلى إسبانيا (قرطبة) اليوم للمشاركة في اجتماع سياسي لمبادرة “اجتماعات العقبة” نيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد من الخارجية الإيطالية، فإن المبادرة “أطلقها ملك الأردن عبدالله الثاني في عام 2015 وترأسها منذ ذلك الحين العاهل الهاشمي نفسه، وقد أثبتت اجتماعات العقبة نفسها في السنوات الأخيرة كمنتدى متعدد الجنسيات متميز لمناقشة التهديد الإسلامي المتطرف والإرهابي”.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى “تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الأمني ​​، وتبادل المهارات والمعلومات بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ودراسة مناطق جغرافية مختلفة من وقت لآخر، من غرب البلقان والقرن الأفريقي، إلى جنوب شرق آسيا. وسيركز اجتماع قرطبة على غرب إفريقيا والساحل”.