قلق أممي إزاء أحداث جنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن “القلق العميق” بشأن الأحداث في جنين اليوم إثر عملية “نفذتها قوات الأمن الداخلي (الإسرائيلية) وما تبعها من تبادل لإطلاق النار”

وأشار المنسق الاممي في تغريدة على منصة (تويتر) إلى “مقتل خمسة فلسطينيين من بينهم طفل وإصابة 60 فلسطينيا و7 من قوات الأمن الداخلي”، محذرا من أن التصعيد الفلسطينيين والإسرائيليين يهدد “بتعميق الأزمة المميتة” بين الطرفين.

ورأى وينسلاند أن “على كل الاطراف الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها زيادة تصعيد الوضع واتخاذ خطوات لإعادة الانخراط في مسار سياسي”.