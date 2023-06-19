تاياني يستقبل جون كيري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني اليوم الاثنين المبعوث الرئاسي الأمريكي لتغير المناخ، جون كيري، وذلك بمقر الحكومة (قصر كيجي).

وأشار تاياني في حديث مع الصحفيين إلى أنه تبادل وضيفه الأمريكي “الآراء حول أهمية مكافحة تغير المناخ وموقف إيطاليا”، منوها بالطبيعة الصناعية وأيضا الزراعية لإيطاليا.

ورأى تاياني أنه “من الضروري قيادة هذه المعركة من خلال مساعدة الشركات أيضًا على اتخاذ مسار يسير نحو التحول البيئي بتحديد أهداف يمكن الوصول إليها لتجنب مخاطر إعادة توطين الصناعة خارج البلاد”.

وقال تاياني “نحن بحاجة إلى المزيد من العمل مع الصين. بالنسبة للهند، يبدو لي أن الأمور تسير بشكل أفضل، ولكن العمل المشترك القوي في إفريقيا مهم أيضًا”.